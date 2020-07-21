Москва, , 19:15 — REGNUM В России нужно ввести необлагаемый минимум по доходам граждан в целях исчисления НДФЛ, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею о том, чтобы позволить регионам РФ снижать налог для самозанятых до 1%.

«Важно отметить и такой нюанс: распределение доходов от уплаты налога на профессиональный доход между бюджетом региона и Фондом медицинского страхования. И только регион самостоятельно может определить потребность в распределении средств. Возможно, нужно пойти дальше и дать регионам право устанавливать самостоятельно доли, зачисляемые в регион и ФОМС, — сказал Засько. — Собственно именно региональные власти должны в своих программах экономического развития учитывать степень вовлечённости граждан в налоговые правоотношения и механизмы стимулирования развития таких отношений. И конечно, управление налоговой ставкой является одним из ключевых таких механизмов».

Что касается в целом налоговой политики в свете последних событий, обусловленных карантинными мерами, то сейчас, как полагает Засько, главным должно стать не столько снижение тех или иных налогов, сколько смягчение ряда мер налогового администрирования.

«Кроме того, представляется важным пересмотреть момент исчисления НДС. Необходимо в ближайшие два года перейти к системе исчисления НДС не по факту выполненных работ, а собственно по факту оплаты. И, конечно, уже надо всё-таки ввести необлагаемый минимум по доходам граждан в целях исчисления НДФЛ», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Засько отметил, что идея о праве регионов России управлять ставкой по налогу на профессиональный доход представляется очень правильной и требует положительного решения.