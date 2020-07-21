Берн, , 15:35 — REGNUM Последний произведенный экземпляр Tesla Roadster выставлен на продажу на швейцарском портале Carforyou.ch.

Стоимость модели оценивается в 1,47 млн долларов (свыше 100 млн рублей). Tesla Roadster стала первой моделью электрокаров, которую стала выпускать американская компания. Всего было выпущено 2500 таких моделей.

Выставленный на продажу Roadster имеет белый цвет кузова. Его пробег составляет всего 200 км. Бывший владелец электрокара позаботился о том, чтобы аккумулятор не исчерпал свой ресурс. При этом верхнюю часть батареи украшают автографы ключевых фигур компании Tesla.

Напомним, электрокар Tesla Roadster выпускался с 2008 по 2012 года. Модель построена на платформе модели Lotus Elise. Электромотор базовой версии Roadster обладает мощностью 248 л. с. и 244 Нм крутящего момента.

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