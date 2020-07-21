Москва, , 18:22 — REGNUM Идея о праве регионов России управлять ставкой по налогу на профессиональный доход представляется очень правильной и требует положительного решения, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Важно напомнить, что значительная доля деловой активности граждан находилась и находится вне рамок правового налогового поля, — сказал он. — Причём по разным причинам, в том числе из-за нежелания граждан усложнять себе жизнь административными проволочками, связанными с легализацией своего налогового статуса. Логичным решением данной проблемы и явилось внедрение максимально комфортного с точки зрения налогового администрирования и системы налогового взаимодействия «гражданин — государство» налога на профессиональный доход. И ключевой задачей являлось отнюдь не наполнение бюджета, а именно максимальное вовлечение в правовое налоговое поле наших сограждан. И в каждом регионе свои нюансы налогового правосознания, что должно учитываться при установлении налога в регионе».

Как подчеркнул Засько, очень важно, чтобы каждый регион, вводя налог, обладал инструментом управления налоговой ставкой в целях учёта налогового правосознания, уровня доходов и, собственно, структуры источников доходов граждан. Подобная гибкость управления налоговой нагрузкой, как полагает экономист, безусловно позволит расширить вовлечение граждан в налоговые правоотношения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская заявила, что если регионы в РФ получат право понизить налог на самозанятых до 1%, это может дать положительный эффект.

Читайте ранее в этом сюжете: Самозанятым гражданам РФ призвали предоставить «ощутимые льготы»