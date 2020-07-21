Москва, 21 июля 2020, 18:22 — REGNUM Идея о праве регионов России управлять ставкой по налогу на профессиональный доход представляется очень правильной и требует положительного решения, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул Засько, очень важно, чтобы каждый регион, вводя налог, обладал инструментом управления налоговой ставкой в целях учёта налогового правосознания, уровня доходов и, собственно, структуры источников доходов граждан. Подобная гибкость управления налоговой нагрузкой, как полагает экономист, безусловно позволит расширить вовлечение граждан в налоговые правоотношения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская заявила, что если регионы в РФ получат право понизить налог на самозанятых до 1%, это может дать положительный эффект.
Читайте ранее в этом сюжете: Самозанятым гражданам РФ призвали предоставить «ощутимые льготы»