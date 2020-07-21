Москва, , 15:13 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 1 346 транспортных средств. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали модели Audi A4, A5, A6, Q5, проданные в период с 2018 по 2020 годы.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая неисправность при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать возгорание. Вероятность этого возрастает, если машина длительное время простаивает.

Ранее стало известно об отзыве в России свыше 2,4 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen.

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