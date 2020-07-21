Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о бюро кредитных историй (БКИ), передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Вводится институт индивидуальных рейтингов субъектов кредитной истории — «содержащееся в кредитной истории субъекта кредитной истории — физлица числовое значение, характеризующее его кредитоспособность и вычисленное бюро кредитных историй на основе методики, требования к которой устанавливаются Банком России».

Уточняется перечень сведений, содержащихся в кредитной истории физлица, а также кредитной истории юрлица. Банк России наделяется полномочиями по определению дополнительной информации, которая включается в состав кредитной истории, по установлению порядка формирования таких сведений.

Устанавливается механизм информационного обмена данными, необходимыми для расчета величины среднемесячных платежей физлица по заключенным договорам займа (кредита) между БКИ и квалифицированными БКИ, БКИ и пользователями кредитных историй. Определяется порядок предоставления сведений о среднемесячных платежах.

Устанавливается предельное значение стоимости услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о среднемесячных платежах.