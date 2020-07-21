Москва, , 14:55 — REGNUM Самые продаваемые за период с января по май 2020 года автомобили с пробегом в 16 российских городах с населением свыше 1 млн человек назвали специалисты агентства «Автостат».

Так, в число этих автомобилей вошли: Ford Focus, KIA Rio, Toyota Corolla, Lada 2114, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и Hyundai Accent. Причем самые высокие показатели перепродаж оказались именно у модели Ford Focus.

За пять месяцев 2020 года в Москве и в Санкт-Петербурге обладателями Ford Focus стали соответственно 2 170 и 1 746 человек. Также эта модель лидирует на вторичных авторынках Екатеринбурга (429 шт.), Челябинска (328 шт.) и Воронежа (413 шт.).

Подержанные модели KIA Rio пользуются спросом в Казани (584 шт.), Нижнем Новгороде (441 шт.), Уфе (376 шт.) и Волгограде (280 шт.).

Toyota Corolla больше популярна в городах Сибири: Новосибирск (749 шт.), Омск (536 шт.) и Красноярск (529 шт.).

В Самаре самой популярной моделью с пробегом оказался внедорожник Chevrolet Niva — 449 штук. А Lada 2114 лидирует по перепродажам в Перми (237 шт.).

Напомним, KIA Rio стала самой популярной моделью на авторынке Ростова-на-Дону по итогам первых пяти месяцев 2020 года среди иномарок.

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