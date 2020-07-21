Загреб, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что соглашение лидеров ЕС о восстановлении и семилетнем бюджете является «хорошим компромиссом и что Хорватия может быть довольна».

В итоге страна получит чуть более 12,6 млрд евро по новой многолетней финансовой программе и 9,4 млрд евро от нового финансовогоинструмента ЕС.

«Соглашение между лидерами ЕС о плане восстановления и семилетнем бюджете является хорошим компромиссом, и Хорватия может быть удовлетворена, потому что, имея более 22 миллиардов евро, у нее будет отличная основа для осуществления реформ и восстановления экономики», — заявил Пленкович в Брюсселе.

Из этих 9,4 миллиардов чуть более 5,9 миллиардов — гранты, а 2,350 миллиардов — кредиты.