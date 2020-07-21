Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM 95 единиц нового оборудования поступит в пять первичных сосудистых отделений Нижегородской области, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В списке — компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности, ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей: электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного давления.

В конце июля-начале августа оборудование начнет поступать в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.