Пермь, , 14:43 — REGNUM В Пермском крае за месяц почти два раза сократилась задолженность по заработной плате. На 1 июля объем долга перед работниками составил 6,7 млн рублей, сообщает Пермьстат.

Львиная доля долга приходится на организации транспорта (99,4% от общей суммы задолженности). Предприятия задолжали 87 работникам. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 77,1 тыс. рублей.

В структуре долга 6,3 млн рублей приходится на долги, образовавшиеся в 2019 году.

Стоит отметить, в Прикамье на 1 июня 2020 года задолженность по зарплате сложилась в сумме 12,8 млн рублей. С начала года февраль стал месяцем с наибольшим объемом задолженности — 36,6 млн рублей.