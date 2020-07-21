Белгород, , 14:43 — REGNUM Государственный долг Белгородской области увеличился за время пандемии коронавируса. Это следует из данных, опубликованных в отчёте Минфина России, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM. На 1 июля 2020 года госдолг составляет 31,8 млрд рублей.

По сравнению с показателем на 1 января 2020 года госдолг вырос на 2,1 млрд рублей — новый год Белгородская область начинала с 29,7 млрд рублей кредитов. В структуре госдолга региона увеличился объём долговых обязательств по государственным ценным бумагам с 12,9 млрд рублей в январе до 18,1 млрд рублей в июле, на три миллиарда рублей уменьшились кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.

Согласно закону Белгородской области от 11 июня 2020 года утверждён прогнозируемый общий объём доходов регионального бюджета на 2020 год в размере 89 млрд рублей, расходы составят более 108 млрд рублей.