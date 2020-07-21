Уфа, , 16:11 — REGNUM Свыше одного миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в первом полугодии текущего года в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, по темпам строительства Башкирия находится на втором месте в Приволжском федеральном округе.

Так, с января по июнь текущего года в Башкирии введено 1,039 млн квадратных метров жилья, это составляет 105 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

По словам председателя государственного комитета республики по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина, по итогам года на плановые показатели может повлиять ситуация с пандемией коронавируса и её последствиями. По предварительной информации, ввод жилья по итогам текущего года может составить порядка 2450 тысяч кв. метров. Это составит 80,5 процентов от запланированных объемов.

Первый вице-премьер Андрей Назаров дал поручение провести проверку всех строящихся и построенных многоквартирных домов в Башкирии.

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