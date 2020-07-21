Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Законопроект был доработан ко второму чтению, из него убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены» — регулирование цифровой валюты будет определяться в другом законе, который парламентарии намерены обсудить в осеннюю сессию.

В целом законопроект дает определение цифровым финансовым активам (ЦФА) и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. В частности, ЦФА признаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только с помощью внесения записей в информационной системе на основе распределённого реестра.

При этом документ даёт определение и цифровой валюты. Эти данные могут использоваться как средство платежа и как средство сбережения, однако такие «средства» не являются ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или России.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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