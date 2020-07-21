Москва, , 14:42 — REGNUM С января по июнь 20 моделей машин покинули авторынок России. Об этом сообщается на портале Wroom.ru.

Так, в 2020 году прекратились поставки двух моделей китайской марки Chery — это кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5, на смену которым придут более современные модели. Также авторынок России покинули кроссоверы Haval H2 и H6. Китайская компания так и не смогла организовать их выпуск на тульском предприятии.

Ещё зимой в России официально завершились продажи кроссоверов Laville и Boliger китайского производителя Hawtai. Компания BMW также «урезала» модельную линейку. Прекратив поставки гибридов i3 и i8, минивэнов 2-Series Active Tourer и хэтчбеков 1-Series.

За полгода прекратились поставки в Россию автомобилей Smart ForTwo и ForFour, Renault Dokker, электрофургончиков Renault Kangoo ZE, минивэна Citroen C4 SpaceTourer, компактного кроссовера Peugeot 2008, седана KIA Cerato Classic (прошлого поколения), седанов Jaguar XJ, пикапов Fiat Fullback и хэтчбеков Volvo V40.

Ранее стало известно, что Volkswagen стал самым продаваемым брендом на авторынке Евросоюза.

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