Москва, , 14:30 — REGNUM Для того, чтобы физические лица в РФ добровольно становились самозанятыми и выходили из «теневой» экономики, им нужны длинные кредитные деньги под минимальные процентные ставки, снижение налоговых ставок по отдельным налогам на период 2020—2021 гг., а также мероприятия для стимулирования экономического спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская.

«Сегодня при применении специального налогового режима для самозанятых предусмотрен налоговый вычет в размере не более 10 тысяч рублей. При этом размер налогового вычета определяется в зависимости от ставки налога. Часть НПД (налог на профессиональный доход — прим. ИА REGNUM) поступает в ФОМС, поэтому самозанятые плательщики НПД будут застрахованы в системе медицинского страхования, но чтобы отработанные на спецрежиме НПД периоды вошли в стаж для пенсии, страховые взносы в ПФР самозанятым гражданам можно платить добровольно», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в «Единой России» считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы.

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