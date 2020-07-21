Москва, 21 июля 2020, 14:30 — REGNUM Для того, чтобы физические лица в РФ добровольно становились самозанятыми и выходили из «теневой» экономики, им нужны длинные кредитные деньги под минимальные процентные ставки, снижение налоговых ставок по отдельным налогам на период 2020—2021 гг., а также мероприятия для стимулирования экономического спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в «Единой России» считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы.
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