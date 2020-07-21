Москва, 21 июля 2020, 14:28 — REGNUM Если регионы в РФ получат право понизить налог на самозанятых до 1%, это может дать положительный эффект, считает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, минимальный возраст для получения статуса самозанятого в России будет снижен с 18 до 16 лет.
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