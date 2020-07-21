Москва, , 14:28 — REGNUM Если регионы в РФ получат право понизить налог на самозанятых до 1%, это может дать положительный эффект, считает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.

«С одной стороны, такое решение может дать положительный эффект, так как появляется возможность не платить 13%, например, со сдачи квартиры в аренду, а заплатить 1% (или даже 4%), — сказала она. — С другой стороны, отсутствие масштабного контроля за доходами-расходами физических лиц, осуществление значительной части платежей посредством использования наличных денежных средств при отсутствии ощутимых льгот не приведёт к серьёзному желанию физических лиц платить указанный налог».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, минимальный возраст для получения статуса самозанятого в России будет снижен с 18 до 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2024 году число самозанятых в РФ вырастет до 2,4 млн человек – прогноз