Москва, , 14:27 — REGNUM Почти 25 млн граждан РФ получают доходы не по трудовому договору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская, комментируя инициативу о предоставлении регионам РФ права понижать налог на самозанятых до 1%.

«По оценкам официальных органов, к 2024 году количество самозанятых должно составить 2,4 млн человек. В то же время 25 млн граждан России получают доходы не по трудовому договору, а в качестве оплаты за услуги по предоставлению найма жилого помещения (сдача в аренду квартир, дач и прочего имущества), услуги репетиторов, услуги нянь и т. д., — сказала она. — Исходя из официальных оценок, в случае, если количество самозанятых будет составлять 2,4 млн. человек, для региональных бюджетов данный налог не будет иметь существенного влияния».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава ТПП РФ призвал дать регионам РФ право понижать налог для самозанятых до 1%.

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