Москва, 21 июля 2020, 14:27 — REGNUM Почти 25 млн граждан РФ получают доходы не по трудовому договору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская, комментируя инициативу о предоставлении регионам РФ права понижать налог на самозанятых до 1%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава ТПП РФ призвал дать регионам РФ право понижать налог для самозанятых до 1%.
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