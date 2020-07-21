Москва, , 14:27 — REGNUM Тон валютным парам на мировом рынке задаёт новый рекорд этого лета — индекс широкого рынка S&P500 преодолел отметку 3250 поздно вечером в Нью-Йорке. Об этом 21 июля сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его словам, установление этого рекорда ускорили как минимум 4 фактора: очередная волна растущего ралли по акциям хайтек-компаний за предводительством таких гигантов как Amazon и Google; обсуждение в Конгрессе США ещё одного финансового плана поддержки экономики на сумму не менее 1 трлн долларов; почти одновременное завершение сложных исторических переговоров в ЕС об общем фонде восстановления в размере 750 млрд евро, откуда более половины средств будет предоставлено пострадавшим от вируса странам в форме безвозвратных субсидий, а не кредитов; плюс информация сразу из нескольких стран, включая США, Британию и Россию, о высокой стадии готовности вакцины.

Такая позитивная картина на биржах, отметил эксперт, заметно снижает роль как долларовых долговых бумаг, так и самого доллара, в качестве актива возможного убежища, поскольку рисков, от которых инвесторы могли бы бежать, становится всё меньше. С рынков высвобождается и больше свободных капиталов, а значит, растёт аппетит к перераспределению хотя бы части международных инвестиций на развивающиеся рынки, от чего могут частично выигрывать и рублёвые активы. В результате ослабевает и давление на рубль, которым однозначно характеризовалась предыдущая неделя.

По его словам, в этих условиях теряет привычную важность вопрос, поддержат ли или нет это фондовое ралли ещё и нефтяные цены. Вне зависимости от динамики по нефти, скорее всего накануне среды будет более проявлен спрос на рубли перед завтрашним аукционом Минфина по ОФЗ. И если доллар потеряет в течение дня по отношению к евро, к юаню и другим валютам из международной резервной корзины хотя бы 0,5% или более, то это поможет и паре доллар/рубль прибиться к отметке 70,5 руб. или даже занырнуть поглубже.

Пушкарёв отметил, что в случае же более нейтральной динамики доллара на форекс сегодня, в России доллар просто продолжит пока спокойно колебаться в более узком диапазоне от 70,7 до 71,3 руб. за единицу американской валюты, но с вероятно выраженным уклоном пары доллар/рубль опять-таки в направлении нижней части этого коридора: благодаря как настроениям на внешних биржах, так и идущему в России налоговому периоду, когда экспортёры обычно вынуждены обменивать крупные объёмы из валютной выручки на рубли.