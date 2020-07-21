Москва, 21 июля 2020, 14:25 — REGNUM Если регионы в РФ получат право снижать налог для самозанятых до 1%, то это может пополнить доходы региональных бюджетов, считает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если регионы РФ получат право снижать налог для самозанятых до 1%, то это будет противоречить целому ряду обстоятельств.
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