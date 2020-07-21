Москва, , 14:25 — REGNUM Если регионы в РФ получат право снижать налог для самозанятых до 1%, то это может пополнить доходы региональных бюджетов, считает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.

«Данное право необходимо дать регионам на своё усмотрение в рамках действующих законодательных правил. Это может пополнить доходы региональных бюджетов, а также увеличить взносы в систему обязательного медицинского страхования. Это случится только в случае, если у физических лиц будут дополнительные стимулы для регистрации в качестве самозанятых лиц», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если регионы РФ получат право снижать налог для самозанятых до 1%, то это будет противоречить целому ряду обстоятельств.

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