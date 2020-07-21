Керчь, Крым, , 14:18 — REGNUM Инвестиционные планы «РусГидро» планирует выполнить на ближайшие пять лет в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Инвестиционные планы пятилетки. Мы их не собираемся сокращать, мы их сохраняем. Дальше я скажу, что у нас есть предложение даже их увеличить. Планы 2020 года — это Советская Гавань, Среднеканская ГЭС, реализация объединения Певек-Билибино, связано это с выводом Билибинской АЭС на Чукотке. Малые ГЭС, которые мы продолжаем строить на Северном Кавказе», — заявил Шульгин.

Он напомнил, что в 2019 году была введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС и Сахалинская ГРЭС-2 и ряд других объектов.

В 2020 году запустят Усть-Джегутинскую малую ГЭС и ТЭЦ в Советской Гавани.

«Кроме того, продолжается программа модернизации оборудования на гидростанциях с увеличением мощности. И за год техподсоединение потребителей — 20 тыс., примерно 773 мегаватта», — указал он.