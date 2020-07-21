Симферополь, , 14:16 — REGNUM Три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций планируется построить на территории Республики Крым к 2024 году. Об этом 21 июля на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов. Объекты планируется возвести в рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

«Предварительно, к 2024 году в этот проект инвесторами будет вложено порядка 6 млрд рублей», — уточнил Аксёнов.

Под будущие экотехнопарки отведены площадки в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма. В частности, в Ленинском районе планируется запустить комплексный полигон, который предусматривает переработку строительного мусора в щебень, переработку стекла, пластика и компостирование. Реализация проекта, по расчётам властей, позволит сократить объёмы захораниваемого мусора в три раза — с 1 млн до 300 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали выделение муниципалитетам 589 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

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