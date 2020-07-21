Керчь, Крым, , 14:13 — REGNUM Показатели выработки электроэнергии за 2019 год и текущий на предприятиях «РусГидро» значительно выросли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Установленная мощность выросла до 39,7 ГВатт за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих мощностей. Выработка электроэнергии в 2019 году — 143 млрд, то есть она выше, чем за последние три года. Первый квартал: выработка растет с прошлого года на 19% а в июне — уже на 22%, в основном за счет выработки на гидростанциях. Этот год оказался многоводным, выработка намного выше, чем в предыдущие годы», — заявил Шульгинов.

В 2020 году рост прибыли по первому кварталу составил 57%, указал он.

«Считаем, что будет ещё больше. Налоги за прошлый год — рост 3%, инвестиции — 93 миллиарда, плюс 12%. И дивиденды по нашей дивидендной политике мы ожидаем примерно на уровне прошлого года», — отметил глава «РусГидро».

«Рост капитализации составил с 1 января 2019 года 52%, только по 2020 году — 31%. Это результат нашей планомерной деятельности по улучшению производственных показателей, финансовых показателей, по оптимизации управляемых расходов», — указал Шульгинов.