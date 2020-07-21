Москва, , 14:09 — REGNUM Антироссийские санкции дают не только негативный эффект, но и определённые преимущества. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что жизнь в эпоху экономических санкций накладывает определённые ограничения, что создаёт для России преимущества. Они позволяют «развивать собственные навыки и экономические секторы».

Силуанов коснулся темы строительства «Северного потока — 2», против которого США также ввели санкции. Он подчеркнул, что работа над проектом продиктована исключительно экономическими, не политическими целями: газопровод нужен для диверсификации путей поставок газа.

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