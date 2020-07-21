Москва, , 14:02 — REGNUM Идея отсутствия индексации зарплат чиновников не возымеет должного эффекта, если доходы простого народа и далее будут падать. Об этом заявил зампред «Партии роста» Сергей Дёмин.

«Средняя зарплата чиновника федерального уровня превышает 120 тысяч рублей, а в стране этот показатель в этом году составляет 47,5 тысячи рублей — разница больше чем в два раза. Кроме того, у госслужащих хватает льгот и привилегий», — сказал Дёмин.

По его мнению, из-за влияния коронавирусных ограничений, сокращения ВВП и направления помощи ряду отраслей власти могут нацелиться на дальнейшее сокращение расходов бюджета, однако в целях поддержания спроса было бы логично ещё раз направить прямые выплаты народу.