Уфа, , 14:08 — REGNUM Дилерский и сервисный центра ООО «Кировец-Уфа» открыли в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 июля глава республики Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии дилерского и сервисного центра ООО «Кировец-Уфа», который является официальным дилером тракторов сельскохозяйственного назначения, произведенных тракторным заводом в Санкт-Петербурге.

По словам главы Башкирии, данная техника очень нужна аграриям. Правительство региона будет поддерживать работников агропромышленного комплекса, а также укреплять его материальную базу, отметил он.

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