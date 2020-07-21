Москва, , 13:58 — REGNUM Предоставление в РФ на полгода отсрочки по налогам не заменяет необходимости кардинальных мер, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Изменения нужны не точечные, как например, меры в отношении IT-компаний, а общие, — сказал он. — И предоставление на полгода отсрочки по налогам не заменяет необходимости кардинальных мер, направленных на улучшение инвестиционной составляющей для бизнеса, а также снижение административных барьеров для бизнеса! Важно комплексно подойти к корректировке налогового законодательства, направленной на предоставление возможностей по увеличению оборота компаний, расширение государственного финансирования не только макроэкономических объектов, а в целом по стране».

Государство, как полагает эксперт, должно видеть возникшую проблему шире, а не точечно помогать отдельным отраслям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ прозвучало предложение субсидировать бизнесу оплату ЖКХ и аренды, отменить авансирование электроэнергии, а должникам среди МСП предоставить отсрочку или рассрочку на год.

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