Москва, 21 июля 2020, 13:58 — REGNUM Предоставление в РФ на полгода отсрочки по налогам не заменяет необходимости кардинальных мер, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Государство, как полагает эксперт, должно видеть возникшую проблему шире, а не точечно помогать отдельным отраслям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ прозвучало предложение субсидировать бизнесу оплату ЖКХ и аренды, отменить авансирование электроэнергии, а должникам среди МСП предоставить отсрочку или рассрочку на год.
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