Москва, 21 июля 2020, 13:57 — REGNUM Специальный налоговый режим для самозанятых на сегодняшний день в РФ является наиболее значимым, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что глава ТПП РФ призвал дать регионам право понижать этот налог до 1%.
Это, как пояснил эксперт, связано с тем, что данный вычет предоставляется только один раз.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты региональных парламентов призвали снизить налоговые ставки для малого бизнеса и самозанятых и выдавать им беспроцентные ссуды.
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