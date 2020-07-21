Москва, , 13:57 — REGNUM Специальный налоговый режим для самозанятых на сегодняшний день в РФ является наиболее значимым, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что глава ТПП РФ призвал дать регионам право понижать этот налог до 1%.

«Данный специальный режим является на сегодняшний день наиболее значимым, поскольку позволяет как физическим лицам, так и ИП вывести из тени свои доходы, включая применение упрощённого способа регистрации в качестве плательщика, а также механизма уплаты налога, — сказал Ахмадеев. — Понижать ставку по данному специальному режиму до 1% в региональном разрезе не имеет смысла, поскольку действующие ставки и так незначительные — 4% и 6%. А вот предоставление регионам возможности по увеличению размера вычета в размере минимума 10 000 руб. является обоснованным».

Это, как пояснил эксперт, связано с тем, что данный вычет предоставляется только один раз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты региональных парламентов призвали снизить налоговые ставки для малого бизнеса и самозанятых и выдавать им беспроцентные ссуды.

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