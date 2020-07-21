Москва, , 13:55 — REGNUM Если регионы РФ получат право снижать налог для самозанятых до 1%, то это будет противоречить целому ряду обстоятельств, считает доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу главы Торговой-промышленной палаты России Сергея Катырина.

«Изначально при введении специального режима в виде налога на самозанятых ставилось условие о неизменности основных элементов данного налога в течение 10 лет (действие налогового эксперимента), — сказал Ахмадеев. — В этой связи предоставление регионам дополнительного права противоречит как правилам Налогового кодекса РФ по данному режиму, так и обещаниям законодателей не изменять положения в течение 10 лет».

Напомним, что, по информации ТАСС, Катырин призвал дать регионам РФ право понижать налог для самозанятых до 1%.