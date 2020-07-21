Москва, , 13:52 — REGNUM Пять регионов Приволжского федерального округа получат субсидии из резервного фонда правительства РФ в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем средств, который поступит в регионы Поволжья согласно двум документам, составит 2,348 млрд рублей.

Максимальный объем субсидий поступит в Татарию — 972 млн рублей, в Пермский край — 400 млн рублей, Нижегородская область отмечена в двух распоряжениях и получит 236,541 млн и 80,161 млн рублей, по двум документам в Самарскую область поступит 259,533 млн и 55,530 млн рублей.

Также средства в размере 260 млн рублей поступят в Удмуртию, 84,916 млн рублей — в Марий Эл.

В распоряжениях уточняется, что средства будут направлены на мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье». В частности, на строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ввода в эксплуатацию жилья.

ИА REGNUM напоминает, всего в России субсидии на жилищное строительство получат 20 регионов, в числе которых Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Хакасия, Чечня, Крым, а также Белгородская, Брянская, Иркутская, Костромская, Липецкая, Новосибирская и Воронежская области, а также Югра. Общая сумма выделяемых средств составит 6 млрд рублей.