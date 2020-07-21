Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Граждан Грузии, которые обычно выезжали на сезонные сельскохозяйственные работы в Турцию и другие страны, будут трудоустроены на уборке урожая в регионах Грузии, сообщил на брифинге в администрации правительства Грузии министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

По его информации, спрос на рабочую силу в регионах Грузии, особенно в Кахети, в последнее время достаточно возрос. Сейчас идет активный сбор урожая фруктов, прежде всего персиков, и те жители Аджарской автономной республики, которые обычно в этот сезон работали на плантациях и в садах Турции, будут трудоустроены на уборке урожая в Кахети.

В ближайшее время рабочие места на уборке урожая овощей и фруктов появятся в регионе Шида Картли, и здесь также будут трудоустроены граждане, ранее выезжавшие на сезонные работы за рубеж, заявил министр.