Стокгольм, , 14:02 — REGNUM В результате пандемии коронавирусной инфекции крупнейший автопроизводитель в Швеции Volvo за первую половину 2020 года понес убытки на сумму 989 миллионов шведских крон (€109 млн). Это следует из представленного промежуточного отчета за второй квартал этого года. Об этом 21 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Объем продаж Volvo составил 112 миллиардов шведских крон (€12,4 млрд) по сравнению с 130 миллиардов шведских крон (€14,4 млрд) годом ранее. За первое полугодие 2020 года Volvo продал 270 000 автомобилей, что на 340 000 изделий, чем за аналогичный период 2019 года.

«Условия на рынке в первой половине этого года были непростыми», — констатировал генеральные директор Volvo Хокан Самуэльссон.

В тоже время в руководстве Volvo не боятся смотреть в будущее, так как в перспективе видят быстрое восстановление производство и объема продаж.

«Я убежден, что мы хорошо подготовлены к мощному восстановлению рынка во второй половине этого года. Если рынок восстановится, как мы ожидаем, то мы думаем, что объемы продаж вернутся к уровням, которые мы видели во второй половине 2019 года, и мы будем стремится достичь того же уровня прибыли и денежного оборота», — добавил Самуэльссон.