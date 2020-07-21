Москва, 21 июля 2020, 13:32 — REGNUM Государство должно ставить перед собой выполнимые и реалистичные цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесение некоторых корректировок и продление сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.
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Как отметил официальный представитель Кремля, такое решение было продиктовано неблагоприятной международной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира.
Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».
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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сроки реализации национальных целей развития в России продлеваются до 2030 года. Отмечено, что их достижение призвано осуществить прорывное развитие России, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан.
Так, за десять лет доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%, а ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Уровень бедности планируется снизить вдвое относительно уровня 2017 года.
Отметим, что в новом указе нет прежней цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира, а также по ряду показателей сохранены старые целевые значения при увеличении сроков реализации нацпроектов.