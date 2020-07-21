Москва, , 13:32 — REGNUM Государство должно ставить перед собой выполнимые и реалистичные цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесение некоторых корректировок и продление сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.

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Как отметил официальный представитель Кремля, такое решение было продиктовано неблагоприятной международной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира.

«Международная экономическая конъюнктура весьма неблагоприятная, и, вопреки этой конъюнктуре, ставятся амбициозные цели, но требуются определенные корректировки», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сроки реализации национальных целей развития в России продлеваются до 2030 года. Отмечено, что их достижение призвано осуществить прорывное развитие России, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан.

Так, за десять лет доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%, а ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Уровень бедности планируется снизить вдвое относительно уровня 2017 года.

Отметим, что в новом указе нет прежней цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира, а также по ряду показателей сохранены старые целевые значения при увеличении сроков реализации нацпроектов.