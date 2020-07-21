Токио, , 13:28 — REGNUM Новое поколение Toyota Harrier, которое получило наименование Venza, побило рекорды продаж в Японии. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

За первый месяц продаж, а представлена Venza была в конце мая 2020 года, было продано 45 тыс. экземпляров этой модели.

Очередь на получение Venza растянулась на пять месяцев из-за того, что автопроизводитель не ожидал такого спроса. Предполагалось, что в месячные продажи составят 3100 экземпляров. Однако текущие показатели спроса превысили эти планы в 15 раз.

Напомним, Venza построена на базе новой платформы Toyota New Global Architecture K (TNGA), на которой базируются некоторые седаны и кроссоверы японской марки.

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