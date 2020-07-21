Москва, , 13:23 — REGNUM В рабочую группу по доработке законопроекта, разрешающего хранение агрохимикатов в портах в 50-и метрах от морей войдут представители ФСБ и структур, отвечающих за экономическую безопасность, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Госдума вернула во второе чтение законопроект, которым в границах водоохранных зон разрешается хранение агрохимикатов на территориях портов, за пределами границ прибрежных защитных полос.

Решение принято по итогам дискуссии, уточнил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

«Просим также правительство РФ подключить к этому Минпромторг и другие ведомства с тем, чтобы мы уже в сентябре приняли качественно законопроект. И правильно было бы попросить, чтобы в эту рабочую группу (по доработке законопроекта) вошли представители ФСБ и тех структур которые отвечают за экономическую безопасность нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В проекте закона отдельно прописывается разрешение на хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов. Речь идет о Туапсе и Мурманске.

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