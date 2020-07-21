Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области число вакансий практически вдвое меньше численности безработных граждан. Это следует из данных, размещённых на сайте региональной службы занятости населения, передаёт ИА REGNUM.

Так, по информации на 17 июля, на Дону насчитывается 44 тыс. 128 вакансий. При этом на учёте в службе занятости состоят 85 тыс. 290 безработных граждан. Уровень безработицы в Ростовской области достиг 4,1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июне 2020 года уровень безработицы достигал 3,4%. Банк вакансий насчитывал 41 тыс. 850 рабочих мест, статус безработных имели 70 тыс. 931 житель региона.

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