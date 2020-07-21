Уфа, , 13:24 — REGNUM Современный селекционно-семеноводческий центр мощностью 20 тонн в час создают в Башкирии. Об этом, как передает пресс-служба главы Башкирии, сообщил руководитель группы компаний «Урожай» Радик Рафиков, в ходе рабочей поездки главы региона Радия Хабирова в Аургазинский район.

По словам Рафикова, предприятие планирует создать в этом районе автоматизированное производство полного цикла, на котором будет производиться очистка, клибровка и протравка семян.

Отмечается, что для реализации данного проекта потребуются инвестиции в сумме порядка 240 млн рублей. В феврале текущего года на «Инветчасе» в правительстве региона было принято решение о включении данного проекта в число приоритетных.

По словам главы республики Хабирова, селекционная работа является важнейшим направлением деятельности аграриев. На выходе будут получаться жизнестойкие и качественные семена, которые будут давать хороший урожай.

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