Дзержинск, Нижегородская область, , 13:16 — REGNUM «Главная проблема была в том, что с открытой поверхности все вещества выдувались на соседние территории. Теперь атмосферные осадки не проникают в отходы с дальнейшим попаданием в почву и подземные воды», — министр экологии Нижегородской области Денис Егоров рассказал ИА REGNUM о результате рекультивации одной из крупнейших свалок области — шламонакопителя «Белое море».

Чиновник отметил, что объект уже не представляет никакого негативного воздействия на окружающую среду, так как «полностью закрыт всеми защитными экранами».

"Самая главная проблема была в том, что с открытой поверхности все вещества выдувались на соседние территории. Теперь атмосферные осадки не проникают в отходы с дальнейшим попаданием в почву и подземные воды. Ликвидация накопленного вреда на объекте предусматривала различные способы достижения этой цели».

Егоров заверил, что «работы полностью завершены и поставленный результат достигнут».

"Все работы выполнены в соответствии с проектом, получившим заключение двух государственных экспертиз», — подчеркнул он.

По словам чиновника, существует «гарантия на проведенные работы сроком на три года».

"Теоретически здесь может произойти несколько вещей, например повреждение укрывных материалов. Чтобы этого избежать, территория обнесена забором, в региональном бюджете предусмотрены средства на охрану объекта. Теперь шламонакопитель «Белое море» представляет собой законсервированное гидротехническое сооружение, которое стоит на балансе Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология Региона», — пояснил министр.

Главной сложностью, возникшей при работе с «Белым морем», министр назвал проблему с выделением средств из федерального и областного бюджета.

«При выполнении самих работ никаких сложностей не было. Мы долго ждали выделения средств. Когда в 2018 году все финансовые моменты решились, мы закупили материалы и начали работу».

Справка ИА REGNUM. Шламонакопитель «Белое море», находящийся неподалеку от завода «Капролактам», представлял белое поле площадью около одного квадратного километра, почти без растительности, состоящее из химических отходов.

Сейчас эта территория безопасна для окружающих, все химикаты находятся под несколькими слоями грунта и мембран. Теперь «Белое озеро» выглядит как огороженное забором зеленое поле.