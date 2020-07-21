Москва, , 13:06 — REGNUM Цены на нефть во вторник, 21 июля, могут незначительно вырасти и превысить отметку $43,93 за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, в случае успеха «новой попытки» цены на черное золото откроют себе дорогу к среднесрочной цели — $45,18 за баррель, где находится незакрытый мартовский гэп.

Он отметил, что сегодня рост цен на нефть обусловлен, с одной стороны, ожиданиями восстановления мирового спроса на энергоносители на фоне новости об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса, с другой стороны, новыми стимулирующими мерами ЕС, а также обсуждением аналогичных дополнительных мер поддержки в США.

Тем не менее, данный рост цен на нефть пока не устойчив. Опасения относительно новой волны коронавируса сохраняются. Некоторые страны, такие как США и Индия, по-прежнему фиксируют рекордное число случаев инфицирования, в то время как другие, в том числе Испания и Австралия, борются с новыми вспышками.

В конечном итоге это может привести к новым периодам самоизоляции отдельных экономик, что негативно может повлиять на динамику нефти, добавил Капустянский.