Тобольск, Тюменская область, , 13:01 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в сентябре 2020 года ждут визита президента России Владимира Путина. На совещании по развитию нефтегазохимии, а также рынка малотоннажного сжиженного природного газа о предстоящем посещении главы государства крупнейшего проекта «Сибура» — «Запсибнефтехима» — заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«На сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного объекта и будет возможность поговорить о дальнейшем развитии этого направления», — цитирует Юрия Борисова РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства также отметил, что в повестке сентябрьского совещания с участием президента России возможно будет вопрос развития рынка малотоннажного сжиженного природного газа.

«Сибур» — газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая работает на 26 производственных площадках в различных регионах РФ. «Запсибнефтехим» — новый крупнейший проект «Сибура» и современный нефтехимический комплекс, расположенный под Тобольском в Тюменской области.

Напомним, это будет третий визит президента России в Тобольск. Первый раз он был в исторической столице Западной Сибири в марте 2003 года, второй — в октябре 2013 года.