Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о разделении инвесторов по квалификациям, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Таким образом парламентарии хотят защитить граждан, которые все активнее инвестируют на биржах из-за падения доходности вкладов.

Вводятся две категории инвесторов: неквалифицированные и квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы, то есть обычные граждане, будут вправе приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС или ЕС, либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения. В перечень доступных для них бумаг также включены не ограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги, соответствующие установленным ЦБ критериям.

Сделки с иными финансовыми инструментами (включая маржинальные и сделки с производными финансовыми активами), не предназначенными для квалифицированных инвесторов, можно будет совершать после положительного тестирования на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков либо в рамках так называемого «последнего слова». Оно подразумевает, что если клиент не смог пройти тестирование, но настаивает на совершении сделки, то он может ее совершить в пределах 100 тыс. рублей. При этом брокер должен уведомить клиента о связанных с этим рисках, а клиент уведомить его об их принятии.

В число квалифицированных инвесторов включены коммерческие организации с годовой выручкой не менее 30 млрд рублей и чистыми активами не менее 700 млн рублей. Требования для признания гражданина квалифицированным инвестором будут определяться в нормативном акте Банка России.

Читайте ранее в этом сюжете: В России неквалифицированных инвесторов ждут тесты