Москва, , 12:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Устанавливаются правила зачисления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объекта. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, в отношении водных объектов, находящихся в собственности РФ, платежи зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100%.

В отношении водных объектов, находящихся в собственности субъекта РФ или муниципального образования, платежи идут в бюджет соответствующего субъекта РФ или муниципального образования по нормативу 100%.

Поправки были инициированы правительством после ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

По подсчетам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, компания с такой цифрой не согласна.

Категорически против такого решения выступали парламентарии от Красноярского края, которые опасались, что средства могут пойти на иные цели. В итоге Госдума также приняла постановление, где зафиксировала требования и контроль за целевым расходованием средств на возмещение экологического вреда в Норильске. Правительству РФ предлагается рассмотреть возможность использования средств, которые поступят в бюджет РФ в качестве возмещения от «Норильского никеля» за разлив топлива в Норильске, на ликвидацию его последствий.

«Обеспечить мониторинг поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Красноярского края и в случае необходимости рассмотреть вопрос о компенсации их возможного сокращения в связи с исполнением зарегистрированными на территории Красноярского края юридическими лицами обязательств и судебных решений о возмещении ущерба, нанесенного водным объектам в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в городе Норильске», — говорится, в частности, в документе.

Также дается поручение Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации до 1 октября 2020 года проинформировать Государственную думу о ходе реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в городе Норильске.

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