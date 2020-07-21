Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Доходы петербургского бюджета сократились на 3% за первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в городскую казну поступило 295,3 млрд рублей, что составляет 51,5% от плана на год.

Этот показатель впервые оказался ниже, чем годом ранее. Собственные доходы пострадали сильнее всего, показав падение на 6,6% за шесть месяцев. «Причины очевидны», — прокомментировал Корабельников.

Расходную часть бюджета в городе исполнили на 44,2%, потратив пока 305 млрд рублей.

«Мы полагаем, что ситуация по доходам бюджета по-прежнему остается сложной, будет оставаться сложной и в следующие годы. Восстановление экономики не будет мгновенным, поэтому в этот период нам очень важно не допустить дестабилизации, разбалансировки бюджета», — сказал Корабельников.

Напомним, согласно уточненному из-за пандемии бюджету на 2020 год, дефицит составит 111 млрд рублей.