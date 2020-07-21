Москва, 21 июля 2020, 12:30 — REGNUM Предложение выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты поддерживает председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM, она, в частности, отметила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива единовременной выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса принадлежит члену Общественной палаты Султану Хамзаеву. В его письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в частности, сказано, что затраты пенсионеров только на лекарственные препараты в среднем выросли на 4 тыс. рублей.
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