Лондон, , 12:33 — REGNUM На аукционе RM Sotheby's в Великобритании продадут модель Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, произведенную в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего было произведено 75 таких моделей. Стоимость выставленного на продажу Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss оценивается в 1,9 — 2,2 млн евро (порядка 154 132 588 — 178 499 200 рублей).

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был выпущен в честь гоночного автомобиля Mercedes-Benz 300 SLR, на котором в 1955 году сэр Стирлинг Мосс одержал победу в гонке на выносливость Милле Милья.

Выставленная на продажу модель окрашена в цвет серого хрусталя. Пробег машины составляет всего 9 тыс. км. Автомобиль находится в хорошем состоянии.

Модель выставлена на продажу вместе с аксессуарами, среди которых очки в оригинальных сумках, шляпы, чехлы и руководство по техническому обслуживанию.

Напомним, в начале июля в России стартовали продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB.

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