Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку неправительственной южнокорейской организации «Институт межкорейского экономического сотрудничества» на реализацию проекта по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Об этом говорится на официальном сайте комитета.

Согласно опубликованным данным, организация из Южной Кореи направит в Северную Корею тепловизоры, которые будут установлены в общественных учреждениях провинции Пхёнан-Пукто, таких как школы, больницы и порты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР 4 тыс. защитных масок, инфракрасный термометр и ПЦР-устройство.

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