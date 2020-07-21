Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Государственный долг Ростовской области на 1 июля 2020 года остался неизменным по сравнению с данными на 1 января 2020 года. Сумма равна 28 млрд 774 млн 441 рублю. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.

По данным ведомства, в структуре госдолга Донского региона на кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций приходится 17 млрд 949 млн 245 рублей, ещё 10 млрд 825 млн 195 рублей составляют бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ.

Объём госдолга муниципальных образований Ростовской области за полгода вырос на 353 млн 611 тыс. рублей и составляет 6 млрд 312 млн 654 рубля.