Душанбе, , 12:05 — REGNUM Новый вид страхования появился в Таджикистане — от смерти в связи с коронавирусом. Об этом сообщил замдиректора ГУП «Точиксугурт» Абдулло Абдуллоев, пишет таджикистанское госинформагентство «Ховар».

По его словам, при страховом взносе в 100 сомони (698 рублей) в случае летального исхода выплачивается сумма в 10 тыс. сомони (69 816 рублей). Однако, есть некоторые уточнения:

«Выплата осуществляется только в том случае если в медицинских документах указан диагноз — «от коронавируса», а не пневмония или другое похожее заболевание».

Абдуллоев подчеркнул, что уже есть таджикистанцы, которые воспользовались этим видом страхования, однако страховую выплату ещё никто не получал.

Отметим, что по состоянию на вечер 20 июля в Таджикистане официально подтверждён 6921 случай заражения коронавирусной инфекцией и 57 летальных исходов. Однако инициативные группы ведут альтернативный перечень жертв пандемии, в котором числится кратно большее количество людей.