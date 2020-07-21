Москва, , 11:48 — REGNUM Действия Китая едва ли могут привести к обвалу мировых цен на нефть, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию агентства Bloomberg, согласно которой Китай в своё время приобрёл большие объёмы дешёвой нефти и теперь начал её продавать, что может привести к обвалу мировых цен на чёрное золото.

«Объём сделки Китая по продаже нефти составил всего 1 млн баррелей, тогда как ОПЕК+ договорился с августа перейти к уровням добычи нефти 7,7 млн баррелей в сутки (в июле — 9,6 млн в сутки). Данная сделка была выгодна КНР, но всё-таки к серьёзным изменениям цены на нефть приведёт не она, — сказала Кошелева. — В мире (и особенно в Америке) продолжается эпидемия коронавируса, которая, вероятнее всего, приведёт ко второй волне снижения цен на нефть. Ухудшение эпидемиологической обстановки в США может потребовать введения карантина в крупнейших городах страны. Очередной локдаун, кажется, не за горами. Поэтому рост выше 40 долларов за баррель (причём за полтора месяца цена выросла на 80 долларов) представляется аналитикам невозможным».

Как пояснила эксперт, американская экономика уже сейчас теряет тот импульс, который стал результатом ослабления карантина. В настоящее время число активных буровых установок в США на 180 единиц (88%) ниже, чем в октябре 2014 года, при этом в сутки добывается на 2 125 000 баррелей (23,9%) больше.

«ОПЕК+ заявила, что с августа нефтяной пакт будет ограничивать добычу до 7,7 млн баррелей против текущих 9,6 млн. Это достаточно рискованный шаг, поскольку спрос на топливо остается подавленным, а «карантин 2.0» угрожает ряду крупных городов. В краткосрочной перспективе стремление ОПЕК+ нарастить добычу как можно скорее, вероятнее всего, будет безуспешным в силу слабого потребления топлива, — добавила Кошелева. — На фоне всех вышеперечисленных факторов Китай может стать вишенкой на торте, но явно не ключевым фактором снижения цены на фьючерсы нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Bloomberg, в настоящее время у Китая приобретено примерно 1 млн баррелей чёрного золота теми покупателями, которые обычно покупали нефть у поставщиков из Африки и с Ближнего Востока.

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