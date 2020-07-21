Москва, 21 июля 2020, 11:41 — REGNUM Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявило тендер на оказание комплексной услуги по поддержке системы в 2020 году. Начальная цена тендера — 900 442 800 рублей, передаёт ИА REGNUM.

ГАС «Правосудие»
ГАС «Правосудие»
Sudrf.ru

Электронный аукцион пройдёт 10 августа 2020 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2020 года. Участнику торгов потребуется обеспечение в размере более 45 млн рублей.

«Источником финансирования комплексной услуги по договору являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», — отмечается в документации.

Комплексная услуга включает в том числе возможность «эффективного использования одной линии доступа для работы различных приложений заказчика: видео-конференц-связи, внутренней телефонии с сокращённым набором номеров, передачи данных и доступа к базам данных ГАС «Правосудие».

Напомним, система начала полноценно работать в ноябре 2006 года и объединяет сведения о судебном делопроизводстве в России. Создателем системы по итогам конкурса был выбран научно-исследовательский институт «Восход», который также работал над системой ГАС «Выборы». Институт подведомственен Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.