Москва, , 11:41 — REGNUM Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявило тендер на оказание комплексной услуги по поддержке системы в 2020 году. Начальная цена тендера — 900 442 800 рублей, передаёт ИА REGNUM.

ГАС «Правосудие» Sudrf.ru

Электронный аукцион пройдёт 10 августа 2020 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2020 года. Участнику торгов потребуется обеспечение в размере более 45 млн рублей.

«Источником финансирования комплексной услуги по договору являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», — отмечается в документации.

Комплексная услуга включает в том числе возможность «эффективного использования одной линии доступа для работы различных приложений заказчика: видео-конференц-связи, внутренней телефонии с сокращённым набором номеров, передачи данных и доступа к базам данных ГАС «Правосудие».

Напомним, система начала полноценно работать в ноябре 2006 года и объединяет сведения о судебном делопроизводстве в России. Создателем системы по итогам конкурса был выбран научно-исследовательский институт «Восход», который также работал над системой ГАС «Выборы». Институт подведомственен Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.