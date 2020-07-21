Москва, , 11:38 — REGNUM Во многих экономически развитых странах Евросоюза регулирование удалённых форм занятости является куда более жёстким, чем станет в России в случае принятия нового закона об дистанционной работе. Об этом 21 июля заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов на телеканале «Россия 24».

«Принципиальное, например, отличие Европы от нашего закона, который сегодня рассматривает Государственная дума — то, что там более жёсткие требования к работодателю по организации рабочего места», — заявил Сафонов.

«То есть работодатель отвечает за безопасность труда даже на рабочем месте, которое организовано непосредственно, например, на дому. Он обязан обеспечить их и мебелью, и компьютерной техникой», — указал он.

21 июля в Госдуме рассматривается в первом чтении законопроект об удалённой занятости. В связи с ограничительными мерами весной 2020 года почти 5 млн граждан России перешли на удалённый формат работы — десятая часть всех занятых в России.

В законопроекте вводится три вида дистанционной работы: удалённый режим на постоянной основе, временный и комбинированный (часть времени в офисе, часть — из дома). Перевод на удалённый режим будет возможен с согласия сотрудников, условия труда и зарплаты не меняются, время отдыха неприкосновенно, предусматриваются компенсации расходов на интернет-связь.

В то же время в Германии более половины компаний собираются сохранить удалённый режим работы после пандемии. Но

Следует отметить, что, согласно соцопросам, в период ограничений в Германии работало большее количество сотрудников на удалёнке — 54%. В России, по официальным данным, это число составило порядка 10% занятых. При этом более половины компаний собираются сохранить удалённый режим работы после пандемии.