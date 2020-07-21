Сеул, , 11:33 — REGNUM В период с января по июнь 2020 года объём обработанных грузов в портах Южной Кореи сократился на 7,8%, до 744,21 млн тонн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, обработка экспортно-импортных грузов в портах страны сократилась на 9,9%, до 634,03 млн тонн.

В связи с пандемией коронавируса объём контейнерных грузов сократился на 2,6%, до 14,26 млн 20-фунтовых контейнеров, а насыпных — на 4,9%, до 500,29 млн тонн.

Отмечается, что объём обрабатываемых грузов порта Пусана сократился на 2,2%, до 10,75 млн 20-фунтовых контейнеров, порта Кванян — на 11,8%, до 1,09 млн 20-фунтовых контейнеров, однако порта Инчхона, напротив, увеличился на 1,3%, до 1,54 млн 20-фунтовых контейнеров.

Эксперты отмечают, что ситуация во втором полугодии вряд ли стабилизируется, поскольку до нормализации эпидемической ситуации в мире еще далеко.